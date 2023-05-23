Мирный спам вместо плана. Через кого и зачем Россия пытается создать международную атмосферу борьбы за мир — Огрызко

23 мая, 15:41
NV Премиум
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Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Автор: Богдан Амосов

Почти одновременно в информационном пространстве появились китайская, ватиканская, бразильская и африканская формулы мира.

В Украине заявили, что готовы выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но применена может быть только наша.

Еще 19 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира.

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Что на самом деле стоит за этим мирным спамом и как гарантировать безопасность Украине до вступления в НАТО, в интервью Radio NV объяснил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Теги:   Россия Бразилия Китай Украина-Россия Интервью NV Мир Африка Папа римский Ватикан ЮАР Владимир Огрызко Радио NV Война России против Украины

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