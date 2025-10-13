По информации The Guardian, президент Эрдоган заявлял, что не приземлит свой самолет в Шарм-эль-Шейхе, если приглашение для израильского премьера останется в силе (Фото: Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал бойкотировать саммит в Шарм-эль-Шейхе , если в нем примет участие премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — пригласить которого предлагал президент США Дональд Трамп.

Об этом 13 октября сообщает издание The Times of Israel со ссылкой собственные источники.

В частности, один из них опроверг утверждение анонимного представителя турецкого правительства Associated Press, что именно дипломатические усилия Эрдогана привели к тому, что Нетаньяху решил отказаться от участия в саммите в Шарм-эль-Шейхе. Источник сообщил The Times of Israel, что такое решение премьер Израиля принял до предупреждений официальной Анкары по поводу его возможного визита.

Тем не менее, по информации британской газеты The Guardian, Эрдоган заявлял, что не приземлит свой самолет в Шарм-эль-Шейхе, если приглашение для израильского премьера останется в силе.

Кроме того, турецкий чиновник отказался подтвердить сообщения СМИ, что лайнер Эрдогана летал над Красным морем, поскольку президент Турции угрожал бойкотировать встречу, и что он приземлился только после того, как стало ясно, что Нетаньяху не будет присутствовать.

Однако информированный источник, сообщил The Times of Israel, что, хотя Эрдоган и угрожал бойкотировать саммит в Египте, его предупреждение прозвучало после того, как Нетаньяху уже объявил, что не будет присутствовать, несмотря на приглашение властей страны.

Позднее в канцелярии Нетаньяху заявили, что тот не будет присутствовать на саммите «из-за еврейского праздника Симхат Тора».

«Премьер-министр Нетаньяху был приглашен президентом США Трампом принять участие в конференции, которая проходит сегодня в Египте. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии из-за его близости к началу праздника», — заявили израильские чиновники.

По данным The Guardian, представители израильских крайне правых сил в коалиционном правительстве Нетаньяху также пригрозили выйти из него, если бы он все-таки поехал на саммит в Египет.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе, и хотя Египет не является участником этого суда, его присутствие на саммите вызвало бы споры, в том числе среди арабских государств, которые не нормализовали отношения с Израилем. Всего на спешно организованный саммит должны были прибыть более 20 мировых лидеров», — пишет издание.

Как отмечает The Guardian, спор об участии Нетаньяху в саммите показывает, насколько сложно некоторым мусульманским странам будет нормализовать отношения с Израилем — на таком уровне, как этого хочет президент Трамп.

«Фотографии Эрдогана, ведущего переговоры с Нетаньяху или пожимающего руку израильскому лидеру, были бы катастрофическими для турецкого лидера внутри страны, а также вызвали бы вопросы о запланированной роли Анкары в международных стабилизационных силах, которые должны следить за безопасностью в Газе. Эрдоган неоднократно называл действия Израиля в Газе геноцидом», — подытожили в издании.

Ранее 13 октября агентство Reuters сообщило, что представители Египта, Катара и Турции подписали с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходили при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончится процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к «желтой линии», начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передача заложников будет происходить без публичных церемоний.