Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Шарм-эль-Шейхе, Египет, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 16 октября, заявил, что поговорил с американским президентом Дональдом Трампом о проведении его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия продолжается. Венгрия — остров мира!» — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

Ранее венгерский премьер заявил, что его страна готова принять встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште.

Трамп сообщал, что поговорил с Владимиром Путиным, и назвал их разговор «продуктивным».

Американский президент отметил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

Со стороны США первые встречи возглавит госсекретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже, добавил американский лидер.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.