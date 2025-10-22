По словам президента Владимира Зеленского, он крайне рад, когда союзники Украины предлагают свою помощь в вопросе войны — причем «не просто словами, а шагами» (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

На данный момент европейские страны разрабатывают не план об остановке войны, которую РФ развязала против Украины , а план по прекращению огня.

С таким заявлением 22 октября выступил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швеции, комментируя появившуюся накануне в СМИ информацию о «европейском плане прекращения войны».

Реклама

«Есть предложения, такие как от Франции, от некоторых европейцев. Я думаю, что мы понимаем друг друга. Немного, но некоторые европейские страны действительно очень помогают с этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня», — сказал глава украинского государства.

По словам президента Зеленского, он крайне рад, когда союзники Украины предлагают свою помощь в вопросе войны — причем «не просто словами, а шагами».

«Я знаю определенные шаги по этому поводу, но это нужно обсудить, это еще не сделано. Есть определенные предложения, и я очень приветствую, когда наши настоящие друзья предлагают свою помощь не просто словами, а шагами», — подытожил он.

21 октября американское агентство Bloomberg со ссылкой насобственные информированные источники сообщило, что власти Украиныи европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны, которую развязала страна-агрессор Россия.

По их словам, предполагается, что за воплощением в жизнь плана будет следить «совет по миру» под руководством президента США Дональда Трампа.

«Как только Россия возьмет пример с Украины и согласится на прекращение огня, а обе стороны обязуются прекратить территориальные захваты, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление военных разрушений и путь к быстрому вступлению в Европейский союз», — писало Bloomberg.

До того европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Среди лидеров, поддержавших заявление: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, писало агентство Bloomberg.

Европейские лидеры заявили, что они «решительно поддерживают» немедленное прекращение войны в Украине вдоль нынешних линий фронта, чтобы начать мирные переговоры, пытаясь «восстановить импульс к прекращению войны», отметило издание.

19 октября Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также президент США сказал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.