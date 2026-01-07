Зеленский заявил, что война может закончиться в течение полугода

Переговоры Украины с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа, и война может завершиться во время председательства Кипра в Совете ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Председательство каждой страны в Совете ЕС длится полгода.

«Мы отмечаем то, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — сказал Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

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Президент Украины напомнил, что необходимо продолжать накладывать санкции на Россию и поддерживать Украину.

«Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, который теряет Россия, она теряет как агрессор», — сказал он.

Переговоры о мирном плане — последние новости

7 января секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

«Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Виткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже», — отметил Умеров.

Со стороны Украины в переговорах приняли участие сам Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его новый первый заместитель Сергей Кислица, а также глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник Офиса президента Александр Бевз.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что были плодотворные беседы с советниками по национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевыми темами были гарантии безопасности и координация дальнейших шагов по приближению мира.

Зеленский 7 января заявил, что может встретиться с Трампом в ближайшее время.



6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

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Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

28 декабря в резиденции президента США Мар-а-Лаго состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил об «очень большом прогрессе» по мирному плану. По его словам, нерешенным остается вопрос территорий. Он также заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью.