Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС для обсуждения плана завершения войны

28 октября, 18:36
Президент Украины Владимир Зеленский, 28 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советники Украины и Европейского Союза в ближайшие дни проведут встречу, чтобы обсудить основные детали плана завершения войны России против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем в Киеве 28 октября, пишет Суспільне.

«Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым условием для завершения войны является прекращение огня. По его словам, подготовленный план станет базой для дальнейших дипломатических шагов.

«Это план, с которого начинается дипломатия. И, в принципе, он является основным. После прекращения огня и при наличии сильных гарантий безопасности России будет очень сложно возобновить агрессию. Поэтому этот план именно на это и сфокусирован», — добавил глава государства.

20 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у президента США Дональда Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».

27 октября украинский президент говорил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «коалицией желающих». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Среди лидеров, которые поддержали заявление: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, писало агентство Bloomberg.

Европейские лидеры заявили, что они «решительно поддерживают» немедленное прекращение войны в Украине вдоль нынешних линий фронта, чтобы начать мирные переговоры, пытаясь «восстановить импульс к прекращению войны», отметило издание.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Владимир Зеленский мирные переговоры Война России против Украины Российская агрессия Коалиция желающих

