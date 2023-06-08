Три главных пункта мирного соглашения. Как США видят завершение войны в Украине и в чем убеждают союзников — посол Бриджит Бринк 8 июня, 11:58 Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Эдгар Су)

США поддерживают мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и сотрудничают со своими партнерами и союзниками в том, чтобы были поддержаны три главных аспекта этого плана.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, выступая 8 июня во время специального мероприятия NV Диалоги о восстановлении Украины.

«Президент Зеленский выдвинул предложение мирного плана, и именно его мы поддерживаем», — отметила посол США. Она напомнила, что предложенный президентом Украины план базируется на ряде фундаментальных аспектов:

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во-первых — любой мир должен основываться на Уставе ООН, должен поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины;

во-вторых, любое мирное соглашение должно гарантировать, что Россия заплатит справедливую долю за восстановление Украины;

в-третьих, любой вариант мира должен обеспечить привлечение РФ к ответственности за более чем 80 000 военных преступлений и зверств, уже совершенных в Украине.

«США решительно поддерживают это [видение мирного плана], мы также работаем не только с Украиной, но и с партнерами и союзниками для поддержки такого видения», — отметила Бриджит Бринк.

8 июня, в Киеве, с 10.30 до 17.30 проходит новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». Для обсуждения послевоенного восстановления Украины NV пригласил на независимую площадку ведущих дипломатов, экспертов, бизнесменов и политиков.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов и другие.