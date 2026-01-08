По информации Axios, советники президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, пишет Axios (Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS)

Советники президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились 8 января в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым — чтобы обсудить мирный план США.

Об этом сообщило издание Axios cо ссылкой на собственные источники.

«После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от диктатора РФ Владимира Путина на это предложение. Пока что Путин не дал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть сделку, которую обсуждают США и Украина», — пишет издание.

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Французская газета Le Monde ранее сообщала, что Дмитриев был замечен возле посольства США в Париже. При этом в Белом доме и пресс-секретарь посланника Путина отказались от комментариев Axios.

Как отмечает Axios, встреча Дмитриевым состоялась после того, как Виткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании Киром Стармером, Франции Эммануэлем Макроном и Германии Фридриха Мерца.

«Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в восточном регионе Донбасса», — пишет издание.

6 января в Париже закончилась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие представители Европы и Соединенных Штатов.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после встречи коалиции желающих в Париже заявил о значительном прогрессе. По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.

Он также считает, что «мы очень-очень близки к завершению прочных и гарантирующих благосостояние соглашений» для Украины, которые, по его словам, будут означать огромные возможности для украинского народа.