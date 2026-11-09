5 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его активизировать реализацию американского мирного плана в отношении Газы.

Об этом сообщает Axios вечером 8 ноября со ссылкой на источники.

В разговоре также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам собеседника издания, инициатором звонка выступил Нетаньяху, а сама беседа была конструктивной. Стороны также обсудили войну в Иране.

Реклама

На следующий день в Израиль прибыл бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, входящий в Совет мира Трампа. Он встретился с Нетаньяху и его политическим оппонентом Гади Айзенкотом, которому поручено сформировать новое правительство.

Блэр призвал израильских политиков дать мирному плану шанс. Американский чиновник подчеркнул, что для его реализации необходимо сотрудничество со стороны израильского правительства.

По данным Axios, реализация плана была фактически приостановлена на несколько месяцев из-за выборов в Израиле, состоявшихся 27 октября. Администрация Трампа не хотела, чтобы этот вопрос стал политически чувствительным в ходе избирательной кампании. Теперь, после голосования, Вашингтон намерен возобновить процесс независимо от того, останется ли Нетаньяху у власти.

План предусматривает разоружение ХАМАС, демилитаризацию Газы и передачу управления анклавом новому палестинскому технократическому правительству. Также предусмотрено создание международных сил по стабилизации.

Первый этап плана из 20 пунктов Израиль и ХАМАС согласовали еще год назад. Он предусматривал прекращение огня и освобождение последних 20 живых заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года.

В то же время Нетаньяху сохраняет скептицизм по поводу готовности ХАМАС отказаться от оружия. Он утверждает, что группировка восстанавливает силы и перевооружается в секторе Газа. В августе Кушнер призвал израильского премьера проверить серьезность намерений ХАМАС после того, как группировка, по имеющимся данным, впервые согласилась на разоружение.

Реклама:

В течение последних трех месяцев Совет Трампа по вопросам мира совместно с правительством и военными Израиля работал над уточнением деталей плана и решением вопросов безопасности. По словам американского чиновника, процесс будет поэтапным: восстановление Газы начнется лишь после подтверждения прогресса в разоружении ХАМАС.

В сентябре Совет мира представил шестимесячный план восстановления Газы стоимостью 2,45 млрд долларов. Документ, состоящий из 66 пунктов, описывает меры по послевоенному восстановлению и управлению анклавом. Для его реализации необходимо сотрудничество Израиля и ХАМАС.