Через ООН. Что именно Кремль хочет подсунуть Западу и Киеву под видом «мира» — NV ознакомился с дипдокументом МИД РФ 14 августа, 17:01 NV Премиум МИР — ЭТО ВОЙНА: Москва продвигает в ООН идею «мира», которая для Украины выглядит полной капитуляцией (на фото слева Путин во время прошлогодней встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем) (Фото:Reuters)

Москва попытается привлечь ООН к продвижению своего плана «мирного соглашения».

Москва будет пытаться убедить ООН, что стремится к миру, но ради его достижения надо убедить Запад «прекратить накачивать ВСУ оружием», а украинцев «прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров».

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Об этом говорится в полученных NV от источников в секторе безопасности и обороны Украины тезисах к запланированному на 14 августа разговору между Михаилом Галузиным, заместителем главы МИД РФ, и Мирославом Енчей, помощником генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки.

Подготовленный подчиненными Сергея Лаврова документ содержит заявление о том, что «тема Украины остается одной из главных в повестке дня работы ООН, регулярно обсуждается на площадке Совбеза. Однако из-за усилий стран Запада она стала максимально политизированной. Это вредит диалогу и не добавляет конструктива работе ООН». При этом большинство структур ООН, по мнению МИД РФ, стали на сторону «киевского режима», — они «закрывают глаза» или же «игнорируют» некие «его преступления по отношению к жителям Украины».

Галузин признает в разговоре с представителем ООН, что «украинский кризис» имеет глобальное геополитическое измерение.

Кроме того, заместитель Лаврова сообщит Енчи, что «Россия противостоит не киевскому режиму, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль плацдарма, поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний». А значит сегодня Киев и Запад «не готовы к серьезному обсуждению новых геополитических реалий». Вместо этого они, как считают в МИД РФ, «продолжают делать ставку на пресловутое контрнаступление».

В этом контексте Галузин должен вспомнить недавнюю встречу представителей более 40 стран в Саудовской Аравии по украинской формуле мира. Мол, РФ на нее не пригласили, а без этого любые саммиты по теме войны в Украине не имеют никакой «добавленной стоимости». Да и сами по себе предложения Владимира Зеленского заместитель Лаврова планирует назвать «набором ультиматумов России с требованиями капитуляции».

Со своей стороны Галузин предложит Енчи российское видение «формулы мира»: глобальное урегулирование возможно лишь при условии, если «киевский режим» прекратит «боевые действия и террористические атаки», а его «западные спонсоры» — «накачивание ВСУ вооружениями». «Должны быть подтверждены первичные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус».

Этими пунктами МИД РФ не ограничивается, а еще потребует «признания новых территориальных реалий, обеспечения демилитаризации и денацификации Украины, прав ее русскоязычных граждан и нацменьшинств».

Стоит напомнить, что с аналогичными «требованиями» Кремль и начал полномасштабное вторжение полтора года назад.