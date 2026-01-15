«Мирный план отвергла Россия». Туск вступился за Зеленского после критики Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве, 19 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что мирный план по урегулированию войны в Украине был отвергнут страной-агрессором Россией.

На это Туск указал в своей публикации в соцсети Х.com в четверг, 15 января.

«Мирный план, подготовленный США, отвергла Россия, а не Владимир Зеленский», — написал Туск.

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Он добавил, что единственным ответом России стали новые ракетные удары по украинским городам.

«Поэтому единственное решение — усилить давление на Россию. И вы все это знаете», — подчеркнул премьер-министр Польши.

14 января президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не Россия.

«Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — сказал Трамп.

На вопрос, почему переговоры с посредничеством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп дал короткий ответ: Зеленский.

«Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, почему он считает, что украинский лидер задерживает переговоры.