Заявление, которого все ждут. Источник NV в Кабмине поделился данными разведки о том, каким будет позиционный документ Китая по Украине 23 февраля, 08:55 Эксклюзив NV Си Цзиньпин (Фото:Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Handout via REUTERS)

Анонсированная позиция Китая относительно Украины объединяет шаги к миру, предложенные Киевом, и пункты, продиктованные дружбой с Москвой, — украинский чиновник.

В официальный документ с позицией Пекина относительно войны в Украине, который будет обнародован в ближайшие дни, вошли несколько пунктов из формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом NV сообщил высокопоставленный источник в украинском правительстве со ссылкой на данные разведки и дипломатические каналы. Сколько таких пунктов и какие именно, чиновник не уточнил.

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Напомним, украинскую формулу мира из десяти пунктов Зеленский представил на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Однако ввиду тесных отношений Пекина с Москвой, часть тезисов документа может не понравиться Украине, добавляет собеседник NV. И хотя Китай последовательно отстаивает позицию полного суверенитета Украины, руководство страны вряд ли напрямую укажет России на необходимость отвода войск к границам 1991 года.

К тому же, по данным Bloomberg, позиционный документ Китая о войне России против Украины может содержать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Впервые мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине» анонсировал глава Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь уточнил, что речь идет не о «мирном плане», а о «документе с позицией» в отношении Украины. Этот документ в Пекине обещают обнародовать до конца февраля.