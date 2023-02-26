Нет закрытия вывести российские войска. Шольц раскритиковал «мирный план» Китая 26 февраля, 02:35 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны России против Украины. При этом он приветствовал позицию о недопущении применения ядерного оружия.

Об этом сообщает Welt.



По его словам, в документе нет четкой позиции по выводу российских войск с территории Украины.

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что «никакого диктованного мира по-русски быть не может».

Геополитическая активизация Китая: «мирный план» и визиты в Москву

МИД Китая 24 февраля опубликовал «мирный план» со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров. В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Ведущий дипломат Китая Ван И 22 февраля посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву в ближайшие месяцы для проведения саммита с Путиным.

В то же время, США и НАТО заявляют, что Китай рассматривает возможность поставок вооружения России для войны против Украины. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Президент Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем. По его словам, Киев уже передал этот сигнал Пекину на уровне дипломатов.