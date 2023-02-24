«Не мир, а замораживание войны». Подоляк раскритиковал «документ с позицией» Китая по войне РФ против Украины 24 февраля, 14:33 Подоляк заявил, что «план» Китая предполагает последующие этапи геноцида украинцев (Фото:Anna Voitenko/File Photo/Reuters)

Любой план, который предусматривает только «прекращение огня» в Украине, приведет не к миру, а к замораживанию войны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя «документ с позицией» Китая.

«Любой „мирный план“, предусматривающий только „прекращение огня“ и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины — это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида», — написал он в своем Twitter.

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Подоляк добавил, что позиция Киева остается неизменной — Россия должны вывести свои оккупационные войска к границам 1991 года.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов.

В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, прекращению боевых действий, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.

В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».



