«Пекин не пользуется большим доверием». Столтенберг оценил «документ с позицией» Китая по войне РФ против Украины 24 февраля, 12:39 Столтенберг предостерег Китай от поддержки РФ в войне против Украины (Фото:Johanna Geron/File Photo/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя «документ с позицией» Китая касательно войны России против Украины заявил, что Пекин не пользуется большим доверием.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время своего визита в Эстонию.

«Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписал за несколько дней до вторжения соглашение между президентом Си и Путиным о безграничном партнерстве с Россией», — пояснил генсек Североатлантического Альянса.

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Столтенберг также предостерег Китай от поставок оружия России.

Он заявил, что это было бы равносильно поддержке незаконной агрессивной войны России.

«Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность отправки летальной помощи России. Это было бы очень большой ошибкой», — резюмировал генсек НАТО.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов.

В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.

В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».