«Никогда не называли это мирным планом». Китай представит «документ с позицией» по Украине в ближайшие дни 22 февраля, 08:58 В Китае заявили, что накануне годовщины вторжения РФ в Украину будут призывать к диалогу и миру (Фото:Brian Matangelo/Unsplash)

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин обнародует «документ с позицией» по Украине в ближайшие дни. При этом дипломат открестился от названия «мирный план».

Об этом он сказал журналистам, пишет Reuters.

По словам китайского дипломата, документ «будет в основном отражать последовательную позицию Китая по этому вопросу».

«Мы никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать подчеркивать уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга», — отметил Цзюнь.

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Он добавил, что Китай будет «призывать к миру, к диалогу, к мирному урегулированию».

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван I анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

По данным Bloomberg, «мирный план» Китая относительно полномасштабной войны России против Украины может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главный дипломат Китая Ван И поделился с ним главными пунктами «мирного плана», но Киев ждет весь текст документа.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».



