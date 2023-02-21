Китай поделился основными пунктами своего «мирного плана», Украина ждет текст документа — Кулеба 21 февраля, 15:48 Кулеба заявил, что Украина с нетерпением ждет текст «мирного плана» Китая, чтобы узнать все детали (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Главный дипломат Китая Ван И поделился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой основными пунктами «мирного плана» урегулирования войны России против Украины, однако Киев должен изучить детали после получения полного текста документа.

Об этом глава МИД Украины сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И, он поделился со мной ключевыми пунктами китайского „мирного плана“. Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы только лишь услышав, о чем план. Нужно узнать все детали», — отметил он.

Кулеба добавил, что как только Украина получит документ, его тщательно изучат и сделают выводы.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что «формула мира», предложенная президентом Владимиром Зеленским остается первоочередным приоритетом.

Он добавил, что все действия Китая в контексте российской агрессии против Украины, если убрать в сторону политическую риторику, должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван I анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

По данным Bloomberg, «мирный план» Китая относительно полномасштабной войны России против Украины может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».



