Украинский дипломат назвал необходимые условия для мирного плана

Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010—2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV назвал условия, обязательные для мирного плана.

«Думаю, что мы с вами сегодня даже не представляем, вокруг чего продолжаются так называемые мирные переговоры. Хотя я считаю, что все мы можем говорить и влиять на то, чтобы уважались определенные принципы. Я бы сказал, что должны быть ключевые принципы, и я надеюсь, что наши переговорщики будут их придерживаться», — заявил Елисеев в эфире Radio NV.

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По его словам, первым принципом является «ничего об Украине без Украины», вторым — какие-либо вопросы, касающиеся Европы и ее безопасности, должны решаться при участии европейских партнеров, а третьим — «ничего не согласовано, пока все не согласовано» — без согласования документа с целостным планом нельзя говорить о согласовании всех аспектов.

Дипломат также подчеркнул, что о реальном начале мирных переговоров можно говорить только после полного и безусловного прекращения огня.

Также Елисеев назвал необходимыми для мирного соглашения гарантии безопасности для Украины и экономическое восстановление Украины.

Кроме того, он назвал ряд красных линий:

«Нет ограничению суверенитета Украины. Нет юридическому изменению международно признанных границ Украины. Нет какому-либо ограничению Вооруженных сил, Сил обороны Украины. Нет какому-либо ограничению национальной идентичности Украины. И нет решению за нас вопросов о членстве или нечленстве Украины в ЕС и НАТО. Это пять ключевых аспектов, которые должны быть основой любых планах», — сказал дипломат.

Переговоры о прекращении войны с Россией — последние новости

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривают Швейцарию.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные надежды.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным об урегулировании войны в Украине.

Стубб и Стере подчеркнули, что Финляндия и Норвегия и дальше будут оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также отметили, что война должна закончиться, а переговоры возобновиться.

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В Кремле заявили, что Путин во время разговора со Стуббом и Стере обсуждал вопросы долгосрочного мира в Украине и безопасности в Северной Европе. В сообщении также отмечено, что Путин напомнил о «первопричинах» войны против Украины и заявил лидерам Норвегии и Финляндии, что может завершить войну в Украине только с учетом интересов РФ.