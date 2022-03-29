Мирный договор обяжет РФ и Украину в течение 15 лет проводить переговоры относительно Крыма — Подоляк

29 марта, 15:11
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: что Украина и Россия не будут в течение этого времени, срока пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные какие-то силы для того, чтобы решить вопрос Крыма», — отметил Подоляк.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Крым Война России против Украины

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