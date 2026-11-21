Европу на переговорах о завершении войны в Украине будут представлять пять стран формата E5 — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша, а также представители Европейского союза, Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в субботу, 21 ноября.

По его словам, без участия Польши и других европейских государств переговоры о мире в Европе невозможны. Он также подчеркнул, что к формированию общей позиции присоединятся страны Северной Европы и Балтии, которые являются важными партнерами Украины.

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«Они все будут совместно обсуждать повестку дня в тесном сотрудничестве с нами, в ходе постоянных и тесных консультаций с Украиной. А затем эту повестку — уже общую повестку Европы — будут представлять соответствующие страны и представители институтов, о которых я уже говорил», — отметил президент.

Президент подчеркнул, что участие Европы в переговорах принципиально важно, поскольку многие государства региона непосредственно граничат с Украиной и Россией и влияют на формирование европейской безопасности.

По словам Зеленского, США на данный момент поддерживают формат четырехсторонних встреч.

«Мы получили от США сигнал, что Россия вроде бы не против. Посмотрим», — резюмировал он.

Российский диктатор Владимир Путин после встречи в китайском Шэньчжэне с лидерами США и Китая 19 ноября заявил, что представители Европы должны приехать в Москву, если хотят участвовать в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) обсуждали возможную встречу. Советник по национальной безопасности одной из этих стран недавно говорил об этом с помощником Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а тот предложил провести встречу в Москве.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что европейские лидеры не поедут в Москву для переговоров с Путиным.

«Что касается советников по вопросам национальной безопасности — насколько я понял, приглашение было для советников… Я считаю, что они не могут поехать, это было бы ошибкой», — сказал он, но добавил, что Украина может обсудить это с европейскими партнерами.

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В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна вести переговоры с Путиным, однако Москва не является подходящим местом для таких встреч.

20 ноября Радио Свобода со ссылкой на источники сообщило, что советники по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании могут уже в ноябре посетить Москву для переговоров с Кремлем о мирном урегулировании войны в Украине.