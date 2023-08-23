Венгрия готова быть посредником в мирных переговорах — президент Новак 23 августа, 17:42 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / Pixabay)

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ее страна будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине и готова играть роль посредника в мирных переговорах.

Об этом она сказала во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

Новак отметила, что ее избрали президентом Венгрии на 75-й день полномасштабного вторжения и тогда она подытожила позицию Венгрии относительно войны в Украине.

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«Я подтвердила: венгры осуждают вооруженное вторжение и Украина занимает свое место в Европе. Я также отметила, что военные преступления следует расследовать. Что мы отстаиваем сторону невинных жертв и что Венгрия готова играть роль посредника в мирных переговорах. Хочу вас заверить, господин президент, что Венгрия до сих пор следует этим принципам», — обратилась Новак к Зеленскому.

В преддверии саммита Крымской платформы президент Венгрии посещала Закарпатскую область. Она отметила Зеленскому, что надеется на «мощную дружбу между венграми и другими представителями общества в Закарпатской области» .

«…как вы сами говорили, Закарпатье — это ресурс на будущее, когда мы наконец-то достигнем восстановления Украины. Закарпатье может служить ресурсом и для нас. Мы действительно полагаемся на вас, на то, чтобы у нас была мощная дружба…» — сказала Новак.

Она добавила, что, как Главнокомандующая ВС Венгрии, понимает, что сейчас переживает Украина.

«Сейчас сужается политическое пространство для маневрирования. Особенно сейчас, когда мы имеем совместное заявление (которое мы подпишем сегодня) о том, что мы также поддерживаем: суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины не подвергаются никакому сомнению. Хотя война началась с Крыма, она должна закончиться тем, что Крым вернется Украине», — сказала Новак.

Она отметила, что Венгрия поддерживает мир во многих программах, с февраля 2022 года почти 2 миллиона человек уехали из Украины в Венгрию, а страна оказывала «самую большую в своей истории гуманитарную помощь».

«Ничего я бы не хотела больше, чем завершения кровопролития и войны, чтобы мир снова воцарился у нас в регионе. Сколько бы времени ни пошло на то, чтобы вернуться к миру, Венгрия будет предоставлять гуманитарную и образовательную помощь, а также поддерживать учебные проекты», — сказала Новак.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не пойдет на территориальные уступки и освободит все свои территории, временно захваченные российскими оккупантами. Он также говорил, что Украина получит приглашение в НАТО после окончания войны.