Представители украинской делегации на переговорах были удивлены подачей информации о боях на Донбассе, которую можно проверить многими способами, подытожил президент Владимир Зеленский (Фото: NTB/Cornelius Poppe/via REUTERS)

Члены делегации страны-агрессора России на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) утверждали, что российские оккупанты «захватили половину территории Донбасса» — которую до сих пор контролирует Украина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 ноября во время общения с журналистами в Дании. По его словам, россияне сами верят в ту ложь, которую озвучивают.

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«Когда я получил второй отчет от своей команды, они сказали, что интересно то, что у них, как и раньше, есть другая, ну, информация — интересно, как это работает в нашем цифровом мире. Россияне считают — они делились этим — что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину — не одно село, а огромную, действительно огромную территорию. И там были военные, разведка с их стороны, которые серьезно об этом говорили», — отметил глава украинского государства.

Представители украинской делегации на переговорах были удивлены подачей этой информации, которую можно проверить многими способами, подытожил президент Зеленский.

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности. Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже потом договариваться о новых механизмах безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию.

Неназванный американский высокопоставленный чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

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Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

«Какой-то масштабный обмен. Американцы отправятся с этой повесткой в Россию», — сказал он.