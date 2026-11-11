Зеленский уточнил, что представительство Европы не обязательно должно ограничиваться одним лидером или одной страной (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Европейские страны должны до конца ноября согласовать представителя или группу представителей, которые получат мандат на участие в мирных переговорах по завершению войны России против Украины. Лучше всего, если это решение будет принято во время встречи в Германии 19 ноября.

Об этом 10 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По словам главы государства, участие Европы в переговорах принципиально важно, поскольку война идет на европейском континенте, а европейские страны будут играть ключевую роль в будущих гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

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«Мы хотели привлечь Европу, европейцев, поскольку война идет в Европе. И в конечном счете мы увидим, кто предоставит гарантии безопасности и какой бизнес придет для восстановления. Поэтому роль Европы чрезвычайно важна», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что представительство Европы не обязательно должно ограничиваться одним лидером или одной страной. Это может быть один человек, двое или трое представителей либо целая группа.

Президент подчеркнул, что европейские страны должны согласовать это решение непосредственно с Украиной, а не просто сообщить Киеву, кого они выбрали.

«Лучше, чтобы они разговаривали с нами, вели диалог, а не просто ждали от нас, что мы примем того, кто будет представлять Европу», — отметил он.

По словам Зеленского, избранные представители должны получить мандат от всей Европы, а их голоса на переговорах будут важны.

«Я надеюсь, что не позднее конца ноября или, что еще лучше, в Германии 19 ноября этот вопрос решится», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что США настаивают на участии Европы в следующем раунде мирных переговоров. Вашингтон хочет, чтобы встреча в Абу-Даби стала последней, прошедшей без участия европейских представителей.

В переговорах в Абу-Даби 10−11 ноября также принимает участие директор Офиса генерального секретаря НАТО Джефри ван Леувен. Франция подтвердила участие своих представителей во встрече.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

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Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности. Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о новых механизмах безопасности, которые исключат возможность повторной агрессии.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.