— Мы с вами обсуждали, какой ключик у президента Финляндии есть к президенту США Дональду Трампу. Теперь у меня будет другой вопрос. Понятно ли вам, какую роль Александр Стубб играет в коммуникации с Москвой? Почему именно он вместе с норвежским премьером стали теми людьми, которые готовы от Европы разговаривать с Кремлем?

Реклама

— Я не буду утверждать, что я знаю, есть ли у него ключик к Кремлю. Скорее всего, наверное, даже нет.