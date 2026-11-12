«Серьезная химия с Зеленским». Как Стубб говорит и с Путиным, и с Трампом, оставаясь проукраинским — финский политолог
Президент Финляндии Александр Стубб может представлять Европу на переговорах с Россией (Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS)
Директор исследовательских программ по России, Восточной Европе и Евразии Финского института международных отношений, политолог Аркадий Мошес в интервью Radio NV - о роли президента Финляндии Александра Стубба в мирных переговорах.
— Мы с вами обсуждали, какой ключик у президента Финляндии есть к президенту США Дональду Трампу. Теперь у меня будет другой вопрос. Понятно ли вам, какую роль Александр Стубб играет в коммуникации с Москвой? Почему именно он вместе с норвежским премьером стали теми людьми, которые готовы от Европы разговаривать с Кремлем?
— Я не буду утверждать, что я знаю, есть ли у него ключик к Кремлю. Скорее всего, наверное, даже нет.