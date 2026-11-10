«Нет признаков того, что РФ готова договариваться»: глава МИД Дании оценил перспективы переговоров в Абу-Даби

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен не верит, что переговоры в Абу-Даби принесут реальные результаты. Главным препятствием он называет нежелание Путина завершать войну.

Об этом министр заявил 10 ноября в комментарии СМИ, сообщает датский телеканал TV2.

По словам Расмуссена, Украина, США и европейские страны заинтересованы в прекращении огня, однако Россия не демонстрирует готовности поддержать эту инициативу.

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«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин готов договариваться о реальном мире. В то же время это не отменяет важности диалога между сторонами», — заявил глава МИД Дании.

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Заявление Расмуссена прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию.

Правительство страны готовит 32-й пакет военной помощи Украине на сумму 4,8 миллиарда датских крон.

Кроме того, Дания дополнительно выделит 150 миллионов крон на поддержку украинского энергетического сектора.

«Мы хотим воспользоваться сегодняшним днем, когда Зеленский находится с визитом, чтобы конкретными действиями показать, что Украина может рассчитывать на поддержку Дании», — заявил Расмуссен.

Глава МИД подчеркнул, что важно сохранять значительную военную поддержку Украины, чтобы она имела «как можно более сильные позиции».

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности.

Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о новых механизмах безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию.

По данным СМИ, в ходе первого раунда переговоров Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.