Пока Путин у власти, договориться с РФ невозможно: экс-президент Польши ответил на скандальное предложение Киссинджера 27 мая, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Александр Квасьневский (Фото:Катарзина Райнка)

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью НВ высказал свой мнение о прозвучавшей в Давосе идее Генри Киссинджера, который предложил Украине немедленно искать компромиссные договоренности с РФ.



Война России против Украины — главные события 27 мая

Квасьневский также был гостем Всемирного экономического форума в Давосе и рассказал, что выступление бывшего Госсекретаря США «шокировало многих, включая меня, потому что его идея как раз искать компромиссы с Россией, в том числе территориальные, что важно не обижать Россию, и Россия — важный партнер других стран в их общем будущем».

Видео дня

" Я думаю, в такой позиции очень много дипломатии старой школы, и Киссинджер до сих пор живет в мире супер-могущественных США, Китая и СССР, который теперь видят в России", — сказал польский политик. В то же время он отметил, что считает это неправильным подходом.

«В моем представлении единственный шанс сесть с Россией за стол переговоров возможен только после кардинальной смены политики России в отношении Украины. А с Путиным в качестве президента это вообще невозможно», — уверен Александр Квасьневский. По его словам, рано или поздно Путина сменит новый лидер, «и только это, возможно, откроет путь к переговорам с Россией и пространство для таких переговоров».

" С другой стороны, и это мой ответ Киссинджеру: я не вижу ни одного президента Украины, который после стольких жертв среди мирных и военных людей в Украине, после стольких разрушений и оккупации готов будет сесть за стол переговоров с российским президентом и идти хоть на какие-нибудь компромиссы по поводу территорий. Никто такого ему не простит", — подчеркнул экс-президент Польши.

Он особо подчеркнул, что считает важной задачей «находить аргументы и убеждать тех, кто придерживается подхода, озвученного Киссинджером». «Их не так много, и, как правило, это люди и страны, удаленные от конфликта в Украине и воспринимающие его абстрактно, сквозь призму своих реальных интересов. Тем серьезнее эта задача для всех нас», — резюмировал Квасьневский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.