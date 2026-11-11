Источники The Telegraph отметили, что делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок касательно каких-либо территорий (Фото: Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via Reuters)

Украина отклонила новое предложение Соединенных Штатов о пересмотре границ , направленное на разблокирование мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпосланники президента США Дональда Трампа, предложили «компромиссное территориальное решение», согласно которому Россия получила бы полный контроль над линией фронта на Донбассе, а Киев не отдавал бы города, находящиеся под его контролем.

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Издание отмечает, что инициатива Вашингтона по прекращению войны в значительной степени зашла в тупик из-за требований РФ, чтобы Украина уступила около 2 тыс. кв. миль (5179,9 кв. км) территории в Донецкой и Луганской областях, которую российские войска не могут захватить.

Перед переговорами в Абу-Даби во вторник Трамп отметил, что после войны Украина будет иметь «иную форму». В свою очередь, американские чиновники намекали, что Киев тайно продемонстрировал определенную гибкость в вопросе территориальных уступок.

Однако украинский источник, близкий к переговорам, сообщил, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок касательно каких-либо территорий, оккупированных Россией».

«Украина никогда этого не признает — ни де-факто, ни де-юре. И такой всегда была наша позиция за столом переговоров», — отметил собеседник.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Со стороны Соединенных Штатов присутствовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием США Алексус Гринкевич. По данным издания Axios, спецпосланники Трампа возглавляли политическую группу, а Гринкевич — военную.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

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Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

11 ноября в Абу-Даби состоится второй раунд встреч.