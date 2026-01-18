Умеров анонсировал следующий этап переговоров с США в Давосе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал переговоры с США в Давосе (Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о переговорах, которые в течение двух дней продолжались в США , и заявил, что они продолжатся в Давосе, Швейцария.

Умеров отметил, что во время двухдневной работы в США с американской командой обсудили экономическое развитие и план экономического процветания Украины (prosperity plan). Также обсуждались гарантии безопасности для Украины, в частности практические механизмы их реализации и имплементации.



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По словам Умерова, они договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

17 января в США прибыла украинская делегация для переговоров по мирному соглашению.

Кроме Рустема Умерова, в составе украинской делегации были руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

С американской стороны на встрече были посланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что украинская делегация в субботу проведет переговоры в Майами относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

Газета Financial Times со ссылкой на четырех чиновников писала, что 21 января в швейцарском городе Давос могут состояться переговоры президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.

Также Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников сообщил, что Украина надеется подписать рамочный документ о гарантиях безопасности с США вскоре после саммита в Давосе.