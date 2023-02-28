Разворот на 180 градусов: как изменилось отношение украинцев к переговорам с РФ за восемь месяцев 28 февраля, 13:56 Большинство украинцев не поддерживают мирные переговоры с Россией (на фото поврежденный российским обстрелом дом в Часовом Яру Донецкой области) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С мая 2022 по январь 2023 года большинство украинцев начали считать, что вступать в переговоры с Россией для достижения мира не нужно, свидетельствуют последние исследования общественного мнения, проведенные американским Национальным демократическим институтом.



НДИ провел уже третью за время вторжения волну своего опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины. Новый опрос был проведен в первой половине января 2023 года, полевые работы выполнил Киевский институт социологии. Предыдущие волны проводились в мае и августе 2022 года.

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Согласно результатам этих исследований, в мае 2022 года 59% украинцев считали, что Украина должна проводить переговоры с Россией для достижения мира, 37% - что она не должна этого делать.

Инфографика: NDI

К январю 2023 года эти показатели постепенно изменились фактически на противоположные: только 29% опрошенных в январе считали, что Украина ради мира должна проводить переговоры с Россией, тогда как 66% были убеждены, что этого делать не стоит.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.

По данным таблоида Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если же этого сделать не удастся или удастся, но частично, давление на Киев относительно начала переговоров с Россией усилят.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что во время встречи в Париже в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Владимира Зеленского к переговорам с РФ.

Со ссылкой на представителей правительств Германии, Франции и Великобритании газета написала, что эти страны видят в укреплении связей между НАТО и Украиной способ поощрить Киев начать мирные переговоры с Россией. В правительстве ФРГ это отрицали, писало издание Welt.