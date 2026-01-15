Путин на фоне мирных усилий США снова заговорил о «достижении целей» в Украине и «справедливой архитектуре безопасности»

Путин заявил, что «мир не наступает сам собой» (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин во время вручения верительных грамот иностранным послам заявил, что страна-агрессор « дальше будет достигать поставленных целей » в Украине.

Об этом сообщили в четверг, 15 января, российские пропагандистские Telegram-каналы.

Также Путин утверждал, что Украина якобы не демонстрирует готовности к урегулированию. Он снова оправдывал нежелание России завершать войну против Украины и утверждал, что долгосрочный мир «не наступает сам собой, его надо строить каждый день».

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В то же время глава Кремля заявил, что мирное урегулирование должно настать «как можно быстрее», и предложил вернуться к российским предложениям «по справедливой архитектуре безопасности» в Европе и мире. Путин намекнул, что это позволит «закрепить условия, на которых можно достичь» завершения войны против Украины.

Путин даже отметил, что Россия готова восстановить отношения с европейскими странами «на определенном уровне».

Российский диктатор также цинично заявил, что некоторые страны не соблюдают международное право, и призвал иностранных дипломатов «пробивать дорогу новому справедливому многополярному миропорядку».

К внешнеполитическим успехам РФ Путин отнес связи с Ливаном и Сирией: по его словам, здесь все развивается «в позитивном ключе». И отметил, что есть позитив в отношениях с Афганистаном — поскольку Россия признала «новую власть этой страны« (речь идет о радикальном движении Талибан, при котором Афганистан по итогам 2025 года стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа в Центральной Азии).

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа. Тот утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «тормозит процесс урегулирования».

12 января президент США повторил свое утверждение о том, что у Зеленского «нет карт», и что помочь в вопросе завершения войны в Украине может только сам Дональд Трамп.

8 января советники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым — чтобы обсудить мирный план США.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января, после того, как заслушал доклад украинской переговорной группы. заявил, что поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США.