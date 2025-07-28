Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране готовы организовать стол мирных переговоров для завершения войны России против Украины.

Об этом в понедельник, 28 июля, сообщило агентство Anadolu.

«Мы считаем, что эта война должна закончиться. Я при каждом удобном случае подчеркиваю, что мы готовы принять у себя встречу на уровне лидеров [Зеленского и Путина]. Искреннее пожелание Турции таково: так же, как переговорный стол был установлен в Стамбуле, в недалеком будущем мирный стол также будет установлен в Турции, и эта кровавая война закончится», — заявил Эрдоган.

Реклама

25 июля президент Турции выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле. Для этого он планирует провести переговоры с обоими лидерами.

23 июля глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила на переговорах в Стамбуле провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что предложение украинской стороны о встрече лидеров является постоянным, его можно реализовать в любое время, а президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский заявил, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Ранее Украина предлагала встречу на уровне лидеров еще в июне во время второго раунда переговоров с Россией.