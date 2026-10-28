Владимир Зеленский, Йонас Гар Стере и Александр Стубб во время пресс-конференции в Осло, 20 октября 2026 года (Фото: NTB/Cornelius Poppe/via REUTERS)

Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010—2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV объяснил, зачем российскому диктатору Владимиру Путину привлекать европейцев к переговорам о мире.

«Путину уже удалось добиться того, что Трамп постепенно смягчает экономические санкции против России. Это действительно существенный рычаг влияния на Россию. Теперь Путин пытается получить то же от европейцев: чтобы они только за согласие Путина сесть за стол переговоров или прекратить огонь начали процесс ослабления санкций против России», — заявил Елисеев в эфире Radio NV, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, Путин понимает, что «иголка, которая для него важна», находится на территории европейских стран.

«Возьмите, например, так называемые замороженные активы, значительная часть которых находится на территории Бельгии. Но не забывайте, что много замороженных активов и на территории Британии, Норвегии, и в других странах», — отметил украинский дипломат.

Елисеев выразил надежду, что Европейский Союз не согласится начать смягчение санкций только потому, что российский диктатор «показывает перспективу сесть за стол переговоров».

«Присутствие Европы за столом переговоров должно быть обязательным, хотя бы потому, что вопросы, о которых идет речь сегодня на этих консультациях в любых форматах, касаются, прежде всего, стран Европы и их безопасности. И все», — подчеркнул украинский дипломат.

Участие Европы в переговорах о прекращении войны России против Украины — последние новости

21 октября издание Politico сообщило, что европейские лидеры обсуждают кандидатуры представителя, который будет вести прямые переговоры с Путиным о завершении войны в Украине. Среди возможных кандидатов на роль европейского переговорщика называли президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, президента Европейского совета Антониу Кошту и высокую представительницу ЕС Каю Каллас. Также потенциальным переговорщиком называли президента Финляндии Александра Стубба.

27 октября Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором по урегулированию войны в Украине. Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

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Стубб и Стере подчеркнули, что Финляндия и Норвегия и дальше будут оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также отметили, что война должна закончиться, а переговоры возобновиться.

В Кремле заявили, что Путин во время разговора со Стуббом и Стере обсуждал вопросы долгосрочного мира в Украине и безопасности в Северной Европе. В сообщении также говорится, что Путин напомнил о «первопричинах» войны против Украины и заявил лидерам Норвегии и Финляндии, что может завершить войну в Украине только с учетом интересов РФ.

По данным Reuters, российский диктатор во время переговоров со Стуббом и Стере отказался идти на компромиссы по Донбассу.