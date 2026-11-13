Кушнер подтвердил, что европейские страны будут представлены на следующих мирных переговорах по Украине

Зять и специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что на следующих мирных переговорах по Украине будут представлены европейские страны. Об этом он сообщил журналистам в Ирландии 12 ноября, пишет Русская служба BBC News .

«Мы не можем заключить это соглашение без участия европейцев за столом переговоров», — сказал Кушнер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле также заявил о присоединении европейцев к следующей встрече, пишет Reuters.

«Европейцы присоединятся к следующей встрече, которую мы считаем очень важным моментом, поскольку они являются нашими партнерами, и для нас важно, чтобы они приняли в ней участие», — сказал Уиткофф.

В то же время Путин заявил о серьезных расхождениях между позициями РФ и Европы.

«Что касается европейцев, мы никогда не были против диалога с Европой и никогда не прерывали этот диалог. Именно они прервали диалог с Российской Федерацией», — утверждал диктатор.

Ранее агентство AFP сообщало, что на следующих переговорах могут быть представлены три европейские страны на уровне советников или дипломатов.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным, после чего заявили о подготовке нового раунда переговоров. В тот же день представители США встретились с Зеленским в Дублине, куда президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После встречи Зеленский подтвердил, что Украина и РФ готовят крупнейший обмен пленными.