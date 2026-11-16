В ЕС подтвердили, что Европа примет участие в следующем раунде переговоров о завершении войны в Украине

Европейский союз примет участие в следующем раунде мирных переговоров по завершению войны России против Украины. Блок будет представлять команда, состоящая из представителей E5 и двух институтов ЕС.

Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в понедельник, 16 ноября, сообщает Европейская правда.

«Мы готовы перейти к многостороннему формату обсуждений. Конкретные места проведения не обсуждались, так что мы еще не на этом этапе. Мы полностью готовы подключиться на многостороннем уровне», — сказала она.

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Пиньо отметила, что вместо одного переговорщика европейскую сторону будет представлять команда, согласованная лидерами.

«Договоренность между лидерами заключается в том, что будет создана европейская команда, в которую войдут страны E5, а также Еврокомиссия и Совет. Таков согласованный формат», — сообщила она.

Пиньо напомнила, что другие стороны переговоров «представлены более чем одним лицом».

«Таким образом, теперь у нас есть четкий формат участия в следующих раундах переговоров с нашей стороны», — заявила главный представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что ЕС продолжает работать над содержательной частью предстоящих переговоров.

«Сейчас мы продолжаем работать над содержанием этих переговоров, уделяя основное внимание двум направлениям: гарантиям безопасности — где цель состоит в том, чтобы обеспечить надежные и юридически обязывающие гарантии, — а также пакету мер для послевоенного процветания, опираясь на работу, которая ведется в этом направлении уже довольно давно», — добавила Пиньо.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — главное

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

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После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

13 ноября Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

13 ноября издание The New York Times, ссылаясь на копию российского документа, в котором изложены требования РФ, сообщило, что Москва на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года.