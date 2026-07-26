В Кремле заявили, что комментировать возможность воздушного перемирия «еще слишком рано»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не будет комментировать информацию об обсуждении Украиной и США возможности прекращения воздушных атак. По словам Пескова, для этого «еще слишком рано».

Об этом сообщило Reuters в воскресенье, 26 июля.

Издание ссылается на заявление Пескова пропагандистскому агентству Интерфакс. «Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они исходят […] Поэтому комментировать их на данном этапе слишком рано», — утверждал представитель Кремля.

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Также Песков настаивал на том, что реакция России на любую новую мирную инициативу «будет зависеть от того, отвечает ли она интересам Москвы».

РФ «поддерживает каналы диалога» с американскими переговорщиками, заявил он.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение должно быть передано российской стороне.

Издание отмечало, что Украина уже обращалась к главе государства-агрессора РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Ранее эти предложения были отвергнуты, но теперь, как отметил источник Reuters, на Путина может повлиять давление, которое оказывают на российскую экономику украинские удары по инфраструктуре и логистике России.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне 28 июля. Помимо встречи с американским коллегой, Зеленский планирует принять участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма.