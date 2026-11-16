Урсула фон дер Ляєн рассказала, в каком формате Европа будет участвовать в мирных переговорах

15 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Финляндии Александром Стуббом мирные переговоры между Украиной и Россией. Она отметила, что Европа будет тесно вовлечена в этот процесс в формате ЕС + E5.

Об этом фон дер Ляйен написала в X.

Она отметила, что ЕС в этом вопросе обеспечит максимальную поддержку Украины.

«Сегодня вечером (15 ноября — ред.) мы с Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию», — написала председатель Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен также поблагодарила Финляндию за неустанные усилия по прекращению войны России против Украины. Еще одной темой разговора стало вступление новых стран в Европейский Союз: 16 ноября состоится Форум по расширению ЕС.

«Мы согласились, что более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу», — добавила фон дер Ляйен.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — главное

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.

13 ноября президент Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По словам Зеленского, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

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Также 13 ноября издание The New York Times со ссылкой на копию российского документа, в котором изложены требования РФ, писало, что Москва на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года.