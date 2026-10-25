Украина не согласится на ограничение численности армии и нейтральный статус — Зеленский

25 октября, 21:01
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Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются, заявил Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются, заявил Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина не соглашается на ограничение численности армии и нейтральный статус в рамках мирных договоренностей, а гарантии безопасности не могут быть продиктованы российской стороной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наверное, я не буду об этом говорить подробно, потому что есть такие договоренности с американцами. Но, тем не менее, позиция ясна. Наши гарантии безопасности — это наши гарантии безопасности. Они не могут быть надиктованы российской стороной. Следовательно, выводы ясны, что ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются», — заявил Зеленский в интервью ТСН, опубликованном вечером 25 октября.

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Президент Украины подчеркнул, что численность украинской армии — это вопрос исключительно внутреннего характера.

«Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч человек. Если мы вступим в НАТО, численность может быть 800 тысяч и меньше», — сказал он.

По словам Зеленского, вопрос заключался в том, кто готов и будет финансировать Вооруженные силы Украины.

«И это мой вопрос с НАТО», — отметил президент Украины.

2 октября российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия стремится «все это (войну против Украины — ред.) как можно быстрее прекратить — путем, причем, мирных переговоров», но при выполнении ряда ультиматумов. Он вновь упомянул об оккупации всего Донбасса и нейтральном статусе Украины.

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23 октября издание The Economist сообщило, что США предложили России мирный план, предусматривающий сокращение численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих, отказ от размещения войск НАТО в Украине и ограничение ее возможностей наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В то же время, как отметил The Economist, аналогичные ограничения для России план не устанавливает, а предложенные гарантии безопасности Украины остаются недостаточно надежными.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины силы обороны Radio NV мирные переговоры

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