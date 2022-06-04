«Вариант № 1 для Путина». К какой стратегии может прибегнуть Кремль, если пойти с ним на переговоры — Климкин 4 июня, 18:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин считает, что ни одно мирное соглашение с российским диктатором Владимир Путиным не будет действенным.

«Я считаю, что мы ничего не уступим. В какой-то момент боевые действия могут прекратиться. Не верю ни в одно мирное соглашение с этим режимом, не верю ни в одно мирное соглашение с Путиным — с уступками или без. Я фундаментально не верю в то, что с этим человеком, который хочет уничтожить Украину (это философия для него, убеждения людей, которые вокруг него), у нас будет мирное соглашение», — рассказал Климкин в эфире Радио НВ.

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Дипломата беспокоит, что в мире существуют планы, которые предлагают заморозить линию столкновения и начать переговоры.

«Эта ситуация, по-моему, грозит нам растягиванием [конфликта] - как кота тянуть за хвост. Это „выкручивание рук“ может нам потом очень дорого стоить, поскольку Россия может прибегнуть к стратегии истощения и дальнейшей дестабилизации. Я вижу признаки, что это именно вариант № 1 сегодня для Путина», — убежден Климкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить дипломатическиепереговоры, на что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, посоветовав«сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» Путину.

Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это тяжелая болезнь.

По информации агентства Reuters, по крайней мере, три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30—31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. Предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.

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