В МИД Турции заявили, что мир в Украине будет означать соглашение по безопасности между Европой и РФ

Мир в Украине будет означать не только соглашение между Украиной и Россией, но и договоренность между Россией и Европой, а Турция готова взять на себя ответственность за безопасность в Черном море .

Об этом во время пресс-конференции заявил в четверг, 15 января, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Укринформ.

«Мир, который будет достигнут, не будет миром только между Россией и Украиной. По сути, это также будет мир между Европой и Россией», — сказал он.

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Фидан также критически оценил изменение роли США в войне, от перехода от ведущей к нейтральной позиции, а также отметил историческую ответственность США за европейскую безопасность.

«Когда мы смотрим на ситуацию, европейская безопасность очень серьезно связана с безопасностью Украины. По заключению мирного соглашения выделяются три военных измерения: мониторинг и согласование соглашения, поддержка потенциала Украины по сдерживанию и меры, которые должны быть приняты в случае его нарушений», — пояснил он.

Министр также подтвердил готовность Турции взять на себя ответственность за военно-морскую безопасность.

Он также отметил, что в 2026 году усилия по прекращению войны будут сосредоточены на уменьшении разрыва между идеальными и реалистичными решениями, а также на обсуждении европейской архитектуры безопасности, что будет оставаться одним из основных вопросов на долгосрочной перспективе.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

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8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.