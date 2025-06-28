Республика Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.

Подписание соглашения состоялось при участии государственного секретаря США Марко Рубио. Министры иностранных дел обеих африканских стран обязались в течение 90 дней реализовать договоренности, достигнутые в 2024 году, в частности — вывод руандийских войск из восточной части ДР Конго.

Документ также предусматривает запуск региональной программы экономической интеграции и создание механизма расширения внешней торговли и инвестиций, связанных с критически важными минералами — танталом, кобальтом, золотом, литием и другими ресурсами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание, заявил: «Они воевали много лет, и с мачете — это была одна из самых страшных войн. Мы получаем для США немало прав на добычу полезных ископаемых в Конго». Трамп подчеркнул важность выполнения договоренностей и предупредил о «очень строгих санкциях» в случае их нарушения.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал подписание поворотным моментом, а его конголезская коллега Тереза Кайиквамба Вагнер подтвердила готовность к разведению сил.

Ожидается, что в ближайшие недели президенты Феликс Тшисекеди и Поль Кагаме прибудут в Вашингтон для ратификации рамочного соглашения, которое советник Трампа по вопросам Африки Массад Булос назвал «Вашингтонским соглашением».

Мирные переговоры проходили на фоне обострения ситуации в регионе. По данным западных дипломатов, Руанда ввела не менее 7000 военных в поддержку боевиков M23, которые захватили стратегические районы добычи ископаемых в восточном Конго.