«Могла бы быть такой богатой». Трамп заявил, что не понимает, почему РФ тратит деньги на войну и убийства

Трамп заявил, что не понимает, почему РФ тратит деньги на войну и убийства людей (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Россия тратит деньги на войну и убийства вместо того, чтобы «быть богатой».

«Россия сейчас могла бы быть такой богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну и убийство людей, я не могу этого понять… Я думал, это закончится. Но каждый раз, когда я это думаю, он [российский диктатор Владимир Путин] убивает людей», — сказал Трамп в понедельник, 28 июля, во время визита в Шотландию.

В то же время глава Белого дома заявил, что не хочет вводить жесткие санкции против РФ, ведь «любит прекрасный русский народ», но, вероятно, ему придется. По его словам, РФ потеряла в войне миллион россиян.

Реклама

«Я не хочу этого делать с Россией [вводить жесткие санкции], я люблю русский народ, прекрасный народ», — заявил президент США.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен заключить мирное соглашение с Украиной.

«Слишком много людей умирает, это очень кровавая война», — сказал глава Белого дома.

28 июля Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.