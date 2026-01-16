Президент Чехии заявил, что Украине придется «пойти на болезненные уступки» для завершения войны

Президент Чехии Петр Павел заявил, что для завершения войны Украине, вероятно, придется сделать «болезненные уступки ». Об этом он рассказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Европейская правда.

Чешский лидер признал, что решение войны невозможно без участия США. Он отметил, что хотя Соединенные Штаты играют ключевую роль, Европа не должна оставаться в стороне от этих усилий.

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В контексте потенциального мирного соглашения Павел указал, что Украине придется сделать «болезненные уступки», если это приведет к миру.

«Я считаю, что там (в мирном плане. — ред.) есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — сказал Павел.

Президент Чехии также подчеркнул важность дальнейших усилий Европы для обеспечения того, чтобы все наработки по мирному соглашению не стали напрасными.

«Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение было приемлемым», — подытожил Павел.

Офис президента сообщает, что во время встречи с президентом Зеленским Петр Павел отметил, что Украине нужно продолжать получать поддержку, а Россия должна подвергнуться дополнительному давлению, в частности экономическому.

«Я уверен, что усилия, которые лично господин президент прилагает, приведут в ближайшее время к объединенной позиции США и Европы в переговорах о мире. И удастся создать совместное давление на Россию, которая наконец начнет вести переговоры. Пока мы видим эту волю только со стороны Украины», — добавил Павел.

Лидеры также обсудили реализацию важных инициатив на европейском уровне, в частности выделение Украине 90 млрд евро на два года от ЕС.

Зеленский выразил надежду на значительное участие Украины в оборонной программе SAFE, подчеркнув эффективность сотрудничества с партнерами в производстве оружия, в частности артиллерии и дронов. Он также отметил важность совместной работы в рамках программы PURL для дальнейшего развития оборонного потенциала страны.

В декабре 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что пока нет никаких договоренностей о выходе ВСУ с Донбасса, как того хочет Россия. Он подчеркнул, что будет действовать в соответствии с интересами Украины.

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28 декабря Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, сказал, что для окончательного прекращения боевых действий от Украины нужно принять решение, которое «касается Донбасса».

29 декабря Зеленский заявил, что создание демилитаризованной зоны на линии разграничения между Украиной и РФ пока не обсуждается в проекте мирного соглашения.

Зеленский отметил, что вместо этого ведутся переговоры о создании свободной экономической зоны в Донецкой области.