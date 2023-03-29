Франция сейчас не планирует выкупать истребители Mirage у ОАЭ, чтобы передать их Украине — СМИ 29 марта, 11:25 Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Париж сейчас не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000−9 у Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы передать их Украине. Об этом сообщает The War Zone, ссылаясь на неназванного французского чиновника.

Так, он прокомментировал информацию портала Intelligence Online, что Украина надеется получить не менее 40 таких самолетов, а среди возможных поставщиков якобы ОАЭ.

«На данном этапе выкуп истребителей для передачи Украине не предусматривается. Информация не соответствует действительности», — сказал чиновник изданию.



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Ранее французские журналисты сообщили, что летчики из Украины проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000. Воздушные силы ВСУ эту информацию отвергли, а в минобороны Франции объяснили: украинские пилоты проходят там подготовку по противовоздушной обороне и выживание в случае катапультирования на вражеской территории.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Ранее президент Польши также пообещал Киеву первые истребители от Варшавы «в ближайшие дни», однако все свои МиГ-29 страна отдавать не будет.

В воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к особым изменениям на фронте. Там подчеркивают, что Украине необходимы современные западные боевые самолеты.

