Мир вооружается. Военные траты побили рекорд холодной войны, лидеры роста – Ближний Восток и Центральная Европа

Мировые военные расходы достигли максимальной отметки со времен холодной войны и составили $ 1,73 трлн в 2017 году. Об этом идет в речь в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за минувший год, который был опубликован 2 мая.

НВ рассказывает о самых интересных тенденциях и фактах, обнародованных в этом документе, где учтены всеобъемлющие траты стран на военные силы, включая расходы на действующую армию, зарплаты, закупки оружия и оборудования, военное строительство, исследования и разработки, оперативные расходы, а также траты на систему управления армией.

Азия вооружается

Военные расходы в странах Азии и Океании растут уже 29 лет подряд и во многом обеспечивают глобальный прирост трат в этой сфере. Китай, занимающий второе место в мире по объему военных расходов, в минувшем году стал мировым лидером роста трат в абсолютных цифрах (увеличение на $ 12 млрд). Официальный Пекин не сбавляет обороты два последних десятилетия, отмечают авторы доклада.

Китай стал мировым лидером роста военных расходов в абсолютных цифрах / Фото ЕРА

Заметными темпами вооружается и Ближний Восток, где совокупные траты на военные расходы выросли на 6,2% за год (в мире – на 1,1%). Саудовская Аравия по итогам 2017 года вошла в тройку мировых лидеров по этим тратам с показателем $ 69.4 млрд (после США и Китая). Значительный рост расходов показали также Иран (на 19%) и Ирак (на 22%).

Кроме того, именно в странах Ближнего Востока высочайшего показателя на планете (5,2%) достигает так называемое "военное бремя" – соотношение военных расходов и ВВП. Ни один другой регион в мире не выделял более 1,8% своего ВВП на эти траты в прошлом году.

"Несмотря на низкие цены на нефть, вооруженные конфликты и противостояния на Ближнем Востоке подстегивают военные расходы в регионе", - поясняет Питер Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

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Россия сокращает военные расходы впервые за 20 лет

Впервые после дефолта 1998 года военные расходы России перестали расти и просели сразу на 20% по итогам прошедшего года – до $ 66,3 млрд. В результате Россия выбыла из тройки мировых лидеров по этому показателю, уступив место Саудовской Аравии, которую опережают лишь США и Китай.

Россия выбыла из тройки мировых лидеров по объему военных трат / Данные Стокгольмского института проблем мира

"Военная модернизация остается приоритетом в России, однако оборонный бюджет сокращается на фоне экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года", - поясняет Веземан.

Россия демонстрирует самый высокий в Европе объем военных расходов по отношению к ВВП

В частности, эксперты SIPRI указывают на значительное падение российских доходов от продажи нефти за последние годы и "серию трудностей" в экономике, подразумевая санкции мирового сообщества против России.

В то же время РФ демонстрирует самый высокий в Европе объем военных расходов по отношению к ВВП, хотя он также сократился (до 4,3% в 2017 году с 5,5% в 2016-м).

Доля НАТО - более половины мировых военных трат

52% мирового объема военных трат ($ 900 млрд) приходится на страны Североатлантического альянса. Абсолютным лидером планеты остаются США с показателем в $ 610 млрд - страна тратит на военные нужды больше, чем семь следующих по списку государств совокупно. В нынешнем году траты Вашингтона лишь возрастут, прогнозируют эксперты.

"Тенденция к сокращению военных расходов в США, начавшаяся в 2010 году, подошла к концу, - анализирует Оде Флеран, директор программы SIPRI AMEX (Arms and Military Expenditure). - Военные расходы США в 2018 году значительно возрастут, чтобы поддержать увеличение военного персонала и модернизацию обычных вооружений и ядерного оружия".

Страны Западной Европы также наращивают военные траты – они выросли на 1,7% за год. Во многом этот рост обусловлен обязательством многих западных стран – членов НАТО увеличить свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году.

Великобритания занимает третье место среди стран НАТО по военным расходам / Фото ЕРА

На сегодня 4 западноевропейских страны входят в топ-15 государств мира по объему военных расходов. Это Франция (6 место на планете), Великобритания (7-е место), Германия (9-е место) и Италия (12-е место). На их совместную долю приходится 10% мировых оборонных трат.

Центральная Европа реагирует на российскую угрозу

После нескольких лет сокращения военных расходов в 2008-2013 годах страны Центральной Европы, ощущая исходящую от России угрозу, вновь начали наращивать военные расходы, отмечают авторы доклада.

Эти траты в регионе растут 4 последних года подряд (с 2014-го), что совпадает с аннексией Крыма и началом вторжения российских войск на Донбассе.

Военные расходы Румынии за год выросли на 50%, что стало высочайшим показателем во всем мире

Больше всех на военные цели тратит Польша, на долю которой приходится 42% трат региона. В то же время Румыния в минувшем году продемонстрировала самый заметный скачок в относительных цифрах: ее военные расходы за год выросли на 50%, что стало высочайшим показателем во всем мире. Столь резкий рост обусловлен тем, что в 2016-17 годах Румыния начала воплощать военную реформу, включающую в себя модернизацию армии и военного снабжения.

Находят средства на военные расходы также Латвия и Литва – обе страны нарастили их на 21% по итогам прошлого года.

Украина облегчила "военное бремя"

Военные расходы Украины в 2017 году составили $ 3,6 млрд, подсчитали специалисты Стокгольмского института проблем мира. Они указывают, что этот показатель вырос за год на 10% в номинальных цифрах, однако из-за высокой инфляции упал на 2% в реальном значении. Такая ситуация повторяет итоги 2016 года и резко отличается от заметного роста в реальных показателях за 2014-2015 годы, подчеркивают авторы доклада.

Военные расходы Украины за минувший год номинально выросли на 10% / Фото Минобороны Украины

В то же время улучшение экономической ситуации в Украине после 2016 года привело к тому, что ее "военное бремя" – отношение военных расходов к ВВП – сократилось с 4% в 2015 году до 3,4% в 2017-м.