Мир в Украине возможен только при наличии гарантий безопасности — Писториус 15 сентября, 14:33 Глава Минобороны Германии Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир в Украине возможен только при наличии международных гарантий безопасности.

Об этом сообщает Tagesschau.

«Ключевым аспектом этого является наше обязательство поддерживать Украину в модернизации и реформировании ее вооруженных сил», — сказал он.

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Писториус также заявил, что НАТО решило отказаться от Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку страны-члены стремятся сделать путь Украины в Альянс максимально простым.



Глава Минобороны Германии подчеркнул, что Совет Украина-НАТО способствует совместным решениям на политическом уровне и добавил, что чем интенсивнее будет такое сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа также выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне в следующем году даст «зеленый свет» для членства Украины в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.



