Главком ВС Эстонии: Не вижу счастливого конца войны. Мир в Украине будет, когда Россия распадется 25 апреля, 09:44 Мартин Херем (Фото:Estonian Defence Forces/Twitter)

Главнокомандующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем считает, что «мирное урегулирование» развязанной Россией полномасштабной войны против Украины возможно, только если РФ распадется «на меньшие и менее мощные страны».



Об этом он сказал в телеинтервью, сообщает Bloomberg.

Херем заявил, что «не видит счастливого конца войны в Украине» и такие страны, как Эстония, по его мнению, должны готовиться «к постоянной угрозе безопасности на своих границах».

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«По сути, мы сегодня все больше приближаемся к ситуации Израиля, а это значит, что мы постоянно готовы к тому, что что-нибудь начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся более мирными», — добавил генерал.

23 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что, по его мнению, активные боевые действия на украинском фронте начнутся как минимум за месяц, а наибольшим препятствием сейчас остается погода.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с Россией, и там не понимают, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

