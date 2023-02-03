В США опровергли, что предлагали России «украинские территории в обмен на мир»

3 февраля, 08:01
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США заявили, что не предлагали РФ часть территории Украины в обмен на «мир» (Фото:Генштаб)

США заявили, что не предлагали РФ часть территории Украины в обмен на «мир» (Фото:Генштаб)

Белый дом и Центральное разведывательное управление США опровергли информацию о том, директор ЦРУ Уильям Бернс предложил диктатору Владимиру Путину пятую часть территории Украины для прекращения войны «в рамках мирного плана от имени президента США Джо Байдена».

Сотрудник ЦРУ сообщил в комментарии Newsweek, что информация швейцарско-немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и сделал мирное предложение от имени Белого дома, была «совершенно ложной».

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Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэветт заявил Newsweek, что отчет NZZ «не точен» и что ЦРУ скажет то же самое.

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В публикации NZZ говорилось, что решение западных стран о предоставлении Украине танков могли принять из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана.

По данным издания, этот план якобы предусматривал передачу РФ часть территории Украины (около 20%) в обмен на «мир». И Украина, и Россия отказались — Украина не хочет разделения своей территории, а РФ надеется «выиграть войну в долгосрочной перспективе».

https://www.youtube.com/watch?v=HdT11htIDcA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия ЦРУ Украина Уильям Бернс Война России против Украины

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