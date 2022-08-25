Цивилизованный мир уже практически решил, что РФ должна закончиться в том виде, в каком она существует — Подоляк

25 августа, 14:37
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Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

«Думаю, что цивилизованный мир уже для себя практически решил, что РФ должна закончиться (перестать существовать — ред.) в том виде, в каком она сегодня существует. Они просто еще не до конца поняли, когда это должно произойти», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Советник главы ОП отметил, что россияне иррационально считают, что за счет особой жестокости они смогут оказать давление на Украину или европейское общество, заставив принять неприемлемые решения.

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«Напротив. Как только эта жестокость будет проявлена, на мой взгляд, и европейские сообщества, и сообщества США более активно и быстро будут работать по предоставлению нам необходимого количества тяжелого оружия. Потому что единственный формат, который понимает Россия, — получить огромную оплеуху или лучше даже выбитые зубы», — подчеркнул Подоляк.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины

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