Цивилизованный мир уже практически решил, что РФ должна закончиться в том виде, в каком она существует — Подоляк 25 августа, 14:37 Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

«Думаю, что цивилизованный мир уже для себя практически решил, что РФ должна закончиться (перестать существовать — ред.) в том виде, в каком она сегодня существует. Они просто еще не до конца поняли, когда это должно произойти», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Советник главы ОП отметил, что россияне иррационально считают, что за счет особой жестокости они смогут оказать давление на Украину или европейское общество, заставив принять неприемлемые решения.

«Напротив. Как только эта жестокость будет проявлена, на мой взгляд, и европейские сообщества, и сообщества США более активно и быстро будут работать по предоставлению нам необходимого количества тяжелого оружия. Потому что единственный формат, который понимает Россия, — получить огромную оплеуху или лучше даже выбитые зубы», — подчеркнул Подоляк.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.

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