Мир пожинает плоды ошибки, допущенной после развала СССР – американский экономист

Украина обладает возможностью "поучиться на ошибках, которые уже допустили США и многие европейские страны", одна из них - перенасыщение бизнеса финансами, отчужденными от реального человека. Об этом в интервью журналу Новое Время рассказал известный американский экономист Гарри Джейкобс, интеллектуальная знаменитость Америки, консультант по глобальному управлению и главный исполнительный директор Всемирной академии искусства и науки (WAAS).

"В начале 90‑х, после конца холодной войны и краха коммунистической системы, мир ударился в экстремальную идеологию капитализма", - отмечает Джейкобс. Он напоминает, что долгие годы коммунистическая идеология в глобальных масштабах сдерживала этот процесс.

"Например, после Великой депрессии в США многое было сделано для того, чтобы гуманизировать капиталистическую этику. Сделать не такими привлекательными романтические идеи коммунистов, которых тогда поддерживали многие интеллектуалы как в США, так и в Европе", - констатирует известный экономист.

Однако с крахом СССР "западный мир оказался в одиночестве и спутал свободный рынок с демократией", продолжает он. "Сегодня мы все пожинаем плоды этой ошибки. Тогда же, в 90‑е мы открыли глобальный рынок, где крупные компании стали функционировать независимо от государств, а потому сталкиваемся с перенасыщением бизнеса финансами, отчужденными от реального человека", - говорит Джейкобс.

Финансы стали важнее, чем реальная экономика, хотя они только ее средство

Хорошим примером этой тенденции он называет финансовый кризис 2008 года. "Большинство математических моделей тогда показывали, что все в порядке, хотя на самом деле мы оказались на грани огромного финансового коллапса. Финансы стали важнее, чем реальная экономика, хотя они только ее средство. В свою очередь это повлияло и на политическую систему", - делает вывод американский интеллектуал.

В итоге, по его словам, избыток денег, концентрация их в руках корпораций или отдельных людей сегодня напрямую определяют политическую систему во многих странах.

"Думаю, и в Украине это ощутимо. Когда крупный бизнес управляет медиаресурсами и платит за поддержку своих или нужных им кандидатов на выборах — это уже не демократия, а потому мы должны остановиться и многое поменять", - резюмирует Джейкобс.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 12 апреля 2018 года