Уже без «генералов-дегенератов». Кислица назвал условие, при котором мир станет жертвой агрессии РФ уже через пять лет 29 июня, 10:44 Сергей Кислица назвал обязательным привлечение России к ответственности за войну против Украины (Фото:UKR Mission to UN/Twitter)

Россию необходимо привлечь к ответственности за войну против Украины, иначе уже через пять лет мир снова станет жертвой агрессии РФ, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В интервью УП он пояснил, что без привлечения России к ответственности не будет положен конец этой глобальной угрозе. По словам дипломата, трибунал, суд, механизм компенсации — чрезвычайно важны для того, чтобы хоть как-то компенсировать украинским гражданам причиненный вред.

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«На глобальном уровне — и об этом я говорю ежедневно с партнерами, и многие из них меня поддерживают — если не будет разорван этот круг, этот цикл безответственности, даже если Российская Федерация будет разгромлена в военном плане на территории Украины, мир будет и дальше жить в условиях постоянной угрозы со стороны РФ. А в ближайшем будущем, то есть через 5, 6, 7 лет, мир снова станет жертвой агрессии. Но это будет агрессия более высокого уровня», — отметил он.

Кислица подчеркнул, что в таком случае либо российский диктатор Владимир Путин, либо его преемники осуществят реальную реформу Вооруженных сил, а не «ту потешную, которую они типа делали».

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«Уволят генералов-дегенератов, найдут умелых генералов, вооружатся и нанесут удар. И тогда мир будет платить тройную цену. То есть если сейчас мир не додавит до конца (помогая себе, когда он помогает Украине) и остановится за 50 метров до финиша или если мир (после того, как Россия будет разгромлена в военном плане на территории Украины) на следующий день скажет: „Мы достигли того, что мы должны достигнуть, и теперь у нас, начиная с понедельника, новая страница“, то в обозримом будущем Европа будет снова в условиях реальной войны», — резюмировал Кислица.

Для документирования военных преступлений РФ в Украине работают представители Международного уголовного суда в Гааге и Международная комиссия ООН.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

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